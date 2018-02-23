Председатель правительства Испании Мариано Рахой выразил соболезнования в связи со смертью полицейского в Бильбао. Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" фанаты команды устроили потасовку, в результате которой погиб 51-летний работник испанской полиции.

"Мои соболезнования семье и близким погибшего полицейского в Бильбао. Выражаю признательность полиции за их усилия по защите тех, кому действительно нужен спорт. Я решительно осуждаю насильственные инциденты", - написал Рахой в Твиттере.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

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