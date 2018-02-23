12:41 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Марек Хамшик: "Наполи" должен забыть о вылете из Лиги Европы"


Полузащитник "Наполи"  Марек Хамшик считает, что его команде нужно забыть вылет из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Итальянцы проиграли немецкому "Лейпцигу".

– Мы в ответном матче попытались взять реванш, сделать все, чтобы выиграть, – цитирует официальный сайт "Наполи" Хамшика. – Мы были лучше "Лейпцига", доминировали и победили. Но жалко, что в прошлой встрече пропустили лишний гол. Если бы не он, нам удалось бы пройти дальше. Нужно забыть как можно скорее о вылете из турнира и настроиться на чемпионат.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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