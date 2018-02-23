Марек Хамшик: "Наполи" должен забыть о вылете из Лиги Европы"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик считает, что его команде нужно забыть вылет из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Итальянцы проиграли немецкому "Лейпцигу".

– Мы в ответном матче попытались взять реванш, сделать все, чтобы выиграть, – цитирует официальный сайт "Наполи" Хамшика. – Мы были лучше "Лейпцига", доминировали и победили. Но жалко, что в прошлой встрече пропустили лишний гол. Если бы не он, нам удалось бы пройти дальше. Нужно забыть как можно скорее о вылете из турнира и настроиться на чемпионат.