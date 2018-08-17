Marca: "Зенит" совершил настоящий мужской поступок"

Испанская газета Marca назвала выход "Зенита" в четвертый отборочной раунд Лиги Европы "настоящим мужским поступком".

Накануне в ответной игре третьего раунда питерцы на домашнем поле обыграли минское "Динамо" со счетом 8:1. Первая игра завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:4.

"Настоящий мужской поступок "Зенита": отыгрались со счета 0:4 с одним удаленным игроком, в дополнительное время и без зрителей!",- пишет Marca в заметке на своем интернет-ресурсе.

Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.

В четвертом отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с норвежским "Мольде". Матчи пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового турнира пройдет 31 августа в Монако.

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //

За "Зенит" болели как никогда. Пришлось использовать теплоходы //

"Зенит"! Ты круче "Барселоны"!