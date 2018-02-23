Marca - о беспорядках в Бильбао: "Варварство. Страшно за то, что может произойти на чемпионате мира"

Испанская газета Marca на своей передовице разместила фотографию погибшего во время беспорядков в Бильбао 51-летнего полицейского. Журналисты издания озаглавили страницу одним словом: "Варварство", а также указали, что в резульате драки пострадали еще три человека, арестованы пятеро.
Кроме того, Marca задается вопросом - что может произойти в России этим летом? "Страшно за то, что можетй произойти на чемпионате мира", - говорится на передовице издания.
Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2) фанаты команду устроили стычку. В результате беспорядков 51-летний мужчина получил инфаркт. Полицейского доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.
En Europa también hay bochornos.– Lucas Fernández (@LucasFerDes) 22 февраля 2018 г.
Una persona fallecida, varios heridos y detenidos tras el enfrentamiento de los hinchas del Athletic de Bilbao y el Spartak de Moscú en las inmediaciones del San Mamés. pic.twitter.com/kV68CNvxaq
Sher-Khan
Хотя динозавров может быть и правда мы... по пьяни
11:55
Sher-Khan
Европа толерантная ко всем - неграм, маврам, арабам, геям, лесбиянкам, левым, правым, фашистам, антифашистам, она НЕ толерантная только к русским. Русские по умолчанию во всем виноваты, и Кеннеди и динозавров тоже мы убили.
11:48
Dymanomashina
То есть беспорядки в ИСПАНИИ, а страшно за чемпионат мира в РОССИИ???!! Ничего себе логика, почти как у МОК
11:41
Dymanomashina
пьянь хроническая судя по комментариям на этом сайте, вы не варвары, а имбецилы. куда не посмотришь, неважно о чем статья, футбол ли, биатлон, хоккей... везде школота с IQ умеренного олигофрена, зомбированная нынешней системой (дебило)образования имени Фурсенко с пеной у рта катит бочку на Украину, США и ЕС. Чаще всего несогласных с их запропагандированной умственноотсталой позицией имбецилы клеймят "укр" или "либераст". При этом о том, что такое либерализм, имеют очень отдаленное и искаженное представление. Вам подобные слаборазвитые стадные существа в 2013 на Майдане переворот устроили, теперь 5-й год уже как почти вся страна плачет от их действий и последствий. 11:17------------------------------------------------------------------------Ну, почему, если "хроническая пьянь", то оказывается по национальности "укр", а по взглядам "либераст"??)
11:40
пьянь хроническая
судя по комментариям на этом сайте, вы не варвары, а имбецилы. куда не посмотришь, неважно о чем статья, футбол ли, биатлон, хоккей... везде школота с IQ умеренного олигофрена, зомбированная нынешней системой (дебило)образования имени Фурсенко с пеной у рта катит бочку на Украину, США и ЕС. Чаще всего несогласных с их запропагандированной умственноотсталой позицией имбецилы клеймят "укр" или "либераст". При этом о том, что такое либерализм, имеют очень отдаленное и искаженное представление. Вам подобные слаборазвитые стадные существа в 2013 на Майдане переворот устроили, теперь 5-й год уже как почти вся страна плачет от их действий и последствий.
11:17
доктор Фишер
испанцы зря беспокоятся. Рашку лишат мундиаля после новых показаний Гришы Р.
10:50
pereyra72
PalMal// ты идиот,ну скажи честно? Или просто либерал? Тебе же,мудаку,говорят,БАСКИ САМИ попёрли,наши пацаны только защищались! Фанера ты бестолковая!
10:41
PallMall
Всех фанатов всех наших клубов нужно упаковать и на Дальний Восток строить города. Столько энергии зазря пропадает.
10:31
spetrov
...Играли бы в Англии, английские фанаты тоже бы вышли на "акции протеста"?
10:24
spetrov
Собственно, с самого начала вызывали сомнения все эти мирные "демонстрации" перед началом матча. "Игры" вокруг ЧМ продолжаются.
10:20
tigana.1982
Марка как обычно - побольше шума, толку мало. Вы не присылайте в Россию полисменов с больным сердцем, а так же агрессивных фанов - и все будет ОК.
10:11
Алексей Д.
Так ваши баскские мрази не получат fan id и не приедут на ЧМ. Так что не переживайте, все будет гуд, как и всегда в России.
09:56
_Металлург_
Бармалей3000/// Для таких тупых как ты: испанские антифашисты устроили заваруху, а виноваты русские фанаты. При том, что в России все прошло без эксцессов. И у кого же агрессия? Хотя. похоже ты из либерастов и объяснять смысла нет.
09:50
titan2313
Все газеты писали, что в Бильбао испанцы готовят "горячий приём" болельщикам из России! Когда всё случилось даже русская пресса во всём обвиняет русских! Так можно дойти до развала всего!
09:22
rad19
только klaus-reyneke дал адекватный коммент , у нас то всё было спокойно , а вот там они решили показать что они хозяева и им всё можно..... уроды , это у вас там постоянно проблемы , у нас всё быстро пресекается....
09:18
Объектив
Бармалей3000________ В конфликте всегда две стороны. Не между собой же дрались. Другое дело, что мозга в фанатской голове напрочь нет. Вернее, им по барабану все вокруг. Если по хорошему, УЕФА давно пора на 3 матча оставить Спартак без болельщиков. И возобновлять эту меру после каждого повторного инцидента.
08:55
stasonfatcat
Инфаркт!!! Он не выдержал. 51!!! Сам себя убил. А как же мед обследование каждый год для службы? Позор. Ставят заслоны из инвалидов, чтобы потом сказать - Россия звери...
08:46
Объектив
AnatolyNZ___________ Если будет доказана вина, какой волчий билет?! Срок за убийство! Только так!!... А испанцам не надо бояться. Вся эта фигня во время ЧМ будет вертеться вокруг сборной России. Ну, разве что англичанам и полякам может еще прилететь, если менты ушами прохлопают...
08:45
Бармалей3000
Ужас, откуда у Россиян такая агрессия, почему мы такие!!!
08:41
ladafan
уговорили - можете не приезжать....
08:37
AnatolyNZ
Если вина кого то из наших болельщиков будет доказана,наградить волчьим билетом.Закрыть доступ на стадион и выезд за границу.
08:24
PvsZ
Уточню - все фанатские группировки в список вышвырнутых из города должны попасть в первую очередь.
08:18
PvsZ
Очень бы хотелось, чтоб в городах, принимающих ЧМ этим летом, провели чистки, подобные проведённым в Москве в 80-м году. Всех неблагонадёжных - за 101-й километр.
08:18
klaus-reyneke
Чуваки, чего вам бояться? ЧМ пройдёт ведь не в Испании, а в России. Это у вас такой бардак, за своими последите. А у нас таких мягко упакуют и вернут на родину. Впрочем, вы и в этом случае визг поднимете: ах-ах, тоталитаризм, нарушение прав человека и тэдэ,.
07:44