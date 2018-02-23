Marca - о беспорядках в Бильбао: "Варварство. Страшно за то, что может произойти на чемпионате мира"

Испанская газета Marca на своей передовице разместила фотографию погибшего во время беспорядков в Бильбао 51-летнего полицейского. Журналисты издания озаглавили страницу одним словом: "Варварство", а также указали, что в резульате драки пострадали еще три человека, арестованы пятеро.

Кроме того, Marca задается вопросом - что может произойти в России этим летом? "Страшно за то, что можетй произойти на чемпионате мира", - говорится на передовице издания.

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2) фанаты команду устроили стычку. В результате беспорядков 51-летний мужчина получил инфаркт. Полицейского доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.