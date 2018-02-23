Мануэл Фернандеш: "Забить три мяча "Спартаку" было бы идеально"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (1:0) отметил, что горд стать одним из лучших португальских футболистов по количеству хет-триков в еврокубках. Он подчеркнул, что хотел бы забить 3 мяча в ворота "Спартака" в первой после перерыва игре чемпионата.

- Эйсебиу, Роналду и Фернандеш - знаете, что вас объединяет?

- Наверное, это связано с хет-триками, так?

- Правильно, вы лучшие среди португальских футболистов по количеству хет-триков в еврокубках.

- Что я могу сказать, конечно, очень горд, что приблизился к двум лучшим игрокам в истории португальского футбола.

- Повторите трюк в чемпионате?

- Ну я не самый забивной футболист в команде. Моя главная задача - обеспечить форвардов мячом, сделать хороший пас. Если смогу забить три гола в следующем матче, будет идеально. Но это не основная цель. Со "Спартаком" просто нужна победа.

- Какой из двух хет-триков, "Злину" или "Ницце", вам понравился больше?

- Оба понравились, но тот, что с "Ниццей", был намного важнее. Он дал нам отличный задел на домашний матч.

- Юрий Семин часто говорит, что команда проявляет характер. Но раньше "Локо" не умел вытаскивать сложные матчи. Что изменилось?

- Думаю, что сам Семин повлиял на характер "Локомотива". Теперь независимо от результата мы продолжаем играть в свой футбол и бороться изо всех сил. И уже не раз побеждали, забивая голы на последних минутах. Даже вытаскивали матчи с 0:2, как в случае с "Ниццей" и "Спартаком". Не могу объяснить точно, почему раньше не получалось, а теперь все удается. Возможно, теперь мы стали единой командой, играем компактнее и серьезнее. (Юлия ЯКОВЛЕВА)