Мануэл Фернандеш: "В Лиге Европы хотим пройти как можно дальше"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после победы над "Ниццей" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что его команда начала встречу не очень хорошо и набирала темп по ходу игры. Напомним, что железнодорожники прошли в следующий раунд турнира.

– Начали матч не очень хорошо. Но постепенно заиграли агрессивнее в атаке. И стали создавать больше опасных моментов. И в конце концов забили важный гол.

– Какова ваша цель в Лиге Европы?

– Пройти как можно дальше по турниру. Мы пока не знаем, кто наш следующий соперник, так что не загадываю далёко. Сейчас мы очень рады, что добились победы над "Ниццей".

– Что можете сказать болельщикам "Локомотива"?

– Мы будем стараться играть как можно лучше в каждом матче. И биться за победы. (Юлия ЯКОВЛЕВА)