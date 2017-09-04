Мануэл Фернандеш: "Локомотиву" не попались слишком уж серьезные и сильные соперники в Лиге Европы"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш считает, что красно-зеленым досталась ровная группа в Лиге Европы. Красно-зеленым на групповом турнире предстоит сыграть с "Злином", "Копенгагеном"​ и "Шерифом".

– У нас ровная группа, - цитируют "Известия" Фернандеша. - Конечно, нам не попались слишком уж серьезные и сильные соперники, но мы должны отнестись с огромным уважением к каждой из доставшихся нам команд, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

– С кем будет сложнее всего?

– На групповой стадии – с "Копенгагеном". Команда имеет опыт выступления в Лиге чемпионов и привыкла играть на ступеньку выше. Думаю, она – главный претендент на выход в плей-офф турнира с первого места в нашей группе.