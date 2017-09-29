Мануэл Фернандеш: "Это мой первый хет-трик за "Локомотив", я очень рад"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал, что рад своему первому хет-трику за клуб, который он оформил во матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с чешским "Злином" (3:0). Также португалец отметил, что нельзя сравнивать чешскую команду с российскими клубами.

- Мы забили три быстрых гола, что позволило нам спокойно контролировать игру, – сказал Фернандеш. – Возможно, мы забить ещё, но выбрали тактику на контратаках. Это мой первый хет-трик за "Локомотив", чему я очень рад. Но самое главное – это результат, которого нам удалось достичь.

- Вам комфортнее играть против таких не самых сильных команд, как "Злин", или все же хотелось бы грандов? И можно сравнить чешский клуб с какой-нибудь российской командой?

- Не так важно, какого уровня соперник нам противостоял. Гораздо важнее, что мы смогли агрессивно провести первый тайм. А сравнивать "Злин" с другими не совсем корректно. Это разные турниры, поэтому соперники отличаются. Чехи играли в более открытой футбол, чем тот же "Амкар". (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"