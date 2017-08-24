Манчини рванулся к мячу. И вот что произошло

Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини получил травму по ходу ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом". Он соскочил со скамейки на встречу мячу, пнул его и потянул икроножную мышцу.

Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".

Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".

Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"