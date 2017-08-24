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20:48 | Футбол — Лига Европы

Манчини рванулся к мячу. И вот что произошло

Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом". Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом". Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини получил травму по ходу ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом". Он соскочил со скамейки на встречу мячу, пнул его и потянул икроножную мышцу.

Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Да помню еще когда он тренером Интера был, его в нокаут мячом отправил игрок Интера.

21:02

marksan

А я подумал, что ему вставили...

21:00

баламошка

Здоровья баклану.

20:57