Манчини рванулся к мячу. И вот что произошло

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини получил травму по ходу ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом". Он соскочил со скамейки на встречу мячу, пнул его и потянул икроножную мышцу.
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Как Роберто Манчини травмировался по ходу матча с "Утрехтом".
Millwall82
Да помню еще когда он тренером Интера был, его в нокаут мячом отправил игрок Интера.
21:02
marksan
А я подумал, что ему вставили...
21:00
баламошка
Здоровья баклану.
20:57