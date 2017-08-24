Манчини порвал штаны по ходу матча с "Утрехтом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом", завершившимся победой его команды в дополнительное время со счетом 2:0, не только повредил ногу, рванувшись к мячу, но и порвал брюки. Видимо, сильно переживая за подопечных, именитый итальянский специалист за что-то зацепился, и сзади на штанине образовалась дыра.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Манчини рванулся к мячу. И вот что произошло

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"