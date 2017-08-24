Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:46 | Футбол — Лига Европы

Манчини порвал штаны по ходу матча с "Утрехтом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом", завершившимся победой его команды в дополнительное время со счетом 2:0, не только повредил ногу, рванувшись к мячу, но и порвал брюки. Видимо, сильно переживая за подопечных, именитый итальянский специалист за что-то зацепился, и сзади на штанине образовалась дыра.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Манчини рванулся к мячу. И вот что произошло
Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий