Манчини подтвердил, что Кузяев не полетел на матч с "Русенборгом" из-за травмы

Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не полетел на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" из-за травмы. Главный тренер питерцев Роберто Манчини отметил, что остальные игроки находятся в хорошем состоянии.

- Кузяев не приехал, потому что травмирован, - цуитирует официальный сайт "Зенита" Манчини. - По Анюкову приняли решение, что он останется тренироваться на базе в Петербурге, поскольку заявка в Лиге Европы меньше, чем в премьер-лиге, так что кто-то будет вынужден остаться на трибуне. Все остальные чувствуют себя отлично.

Напомним, после трех туров "Зенит" занимает первое место в группе L, набрав 9 очков. "Русенборг" располагается на третьей строчке, набрав 3 балла. Напомним, матч между норвежской и российской командами состоится 2 ноября. Начало игры – 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.