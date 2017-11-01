21:21 | Футбол — Лига Европы

Манчини подтвердил, что Кузяев не полетел на матч с "Русенборгом" из-за травмы


Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не полетел на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" из-за травмы.  Главный тренер питерцев Роберто Манчини отметил, что остальные игроки находятся в хорошем состоянии.

- Кузяев не приехал, потому что травмирован, - цуитирует официальный сайт "Зенита" Манчини. - По Анюкову приняли решение, что он останется тренироваться на базе в Петербурге, поскольку заявка в Лиге Европы меньше, чем в премьер-лиге, так что кто-то будет вынужден остаться на трибуне. Все остальные чувствуют себя отлично.

Напомним, после трех туров "Зенит" занимает первое место в группе L, набрав 9 очков. "Русенборг" располагается на третьей строчке, набрав 3 балла. Напомним, матч между норвежской и российской командами состоится 2 ноября. Начало игры – 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-11-01-roberto-manchini-zhdu-goryachey-podderzhki-ot-nashikh-bolelshchikov.htm

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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