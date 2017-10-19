Манчини ответил на вопрос, почему выпустил 8 легионеров в старте "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен игрой полузащитника Эмилиано Ригони, который оформил хет-трик в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" (3:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом специалист подчеркнул, что первое место в группе – успех для зенита.
– Второй матч Лиги Европы подряд вы выставляете восемь иностранцев в основе. Значит ли это, что вам мешает лимит в чемпионате России? – вопрос Манчини.
– Важно понимать, что сегодня играл "Зенит". Для нас важно, что мы занимаем первое место, я считаю это большим успехом. На старте группового турнира мы считались третьей командой в группе, ведь "Реал Сосьедад" и "Русенборг" – это сильные клубы. Мы занимаем первое место – и это успех для нас. Сейчас главное выйти из группы.
– Вы рады, что Ригони оформил хет-трик, или для вас лучше, когда забивают разные футболисты?
– Главное, чтобы мы забивали. Не имеет значения – Кокорин, Полоз и Ригони или чей-то хет-трик.
– На предматчевой пресс-конференции вы согласились с Президентом России Владимиром Путиным, но опять выставили восемь иностранцев в основе. Пытались запутать норвежцев?
– (Смеется) Мы – российский клуб, надо уважать российский футбол. Надо продвигать его в Европе, и над этим необходимо работать, конечно.
Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Владимир Путин
- Роберто Манчини
- Русенборг (Футбол)
- Реал Сосьедад
- Дмитрий Полоз
- Эмилиано Ригони
Алексей Д.
Чёт нестыковочка. В клубе же у всех одна методичка и каждый сотрудник знает, что в каждом интервью необходимо сказать, что Зенит самый популярный и про топ-20. А тут, понимашь, реал сосьедад и русенборг... Это фиаско, Роберто!
23:00
knecht alex
Все пора убирать Манчини он намеков от "самого" не понимает, темнота.
22:53
Бегущий человек
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) шта??? Русенборг круче Зенита???!?! 22:38************* Ну так 24-кратный чемпион Норвегии. А "Зенит"? Вот то-то.
22:43
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
шта??? Русенборг круче Зенита???!?!
22:38