Манчини ответил на вопрос, почему выпустил 8 легионеров в старте "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен игрой полузащитника Эмилиано Ригони, который оформил хет-трик в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" (3:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом специалист подчеркнул, что первое место в группе – успех для зенита.

– Второй матч Лиги Европы подряд вы выставляете восемь иностранцев в основе. Значит ли это, что вам мешает лимит в чемпионате России? – вопрос Манчини.

– Важно понимать, что сегодня играл "Зенит". Для нас важно, что мы занимаем первое место, я считаю это большим успехом. На старте группового турнира мы считались третьей командой в группе, ведь "Реал Сосьедад" и "Русенборг" – это сильные клубы. Мы занимаем первое место – и это успех для нас. Сейчас главное выйти из группы.

– Вы рады, что Ригони оформил хет-трик, или для вас лучше, когда забивают разные футболисты?

– Главное, чтобы мы забивали. Не имеет значения – Кокорин, Полоз и Ригони или чей-то хет-трик.

– На предматчевой пресс-конференции вы согласились с Президентом России Владимиром Путиным, но опять выставили восемь иностранцев в основе. Пытались запутать норвежцев?

– (Смеется) Мы – российский клуб, надо уважать российский футбол. Надо продвигать его в Европе, и над этим необходимо работать, конечно.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"