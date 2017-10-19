22:30 | Футбол — Лига Европы

Манчини ответил на вопрос, почему выпустил 8 легионеров в старте "Зенита"

4

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен игрой полузащитника Эмилиано Ригони, который оформил хет-трик в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" (3:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом специалист подчеркнул, что первое место в группе – успех для зенита.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Русенборг&quot; - 3:1. Автор хет-трика Эмилиано РИГОНИ.Три-гони. "Зенит" разобрался с "Русенборгом"

– Второй матч Лиги Европы подряд вы выставляете восемь иностранцев в основе. Значит ли это, что вам мешает лимит в чемпионате России? – вопрос Манчини.

– Важно понимать, что сегодня играл "Зенит". Для нас важно, что мы занимаем первое место, я считаю это большим успехом. На старте группового турнира мы считались третьей командой в группе, ведь "Реал Сосьедад" и "Русенборг" – это сильные клубы. Мы занимаем первое место – и это успех для нас. Сейчас главное выйти из группы.

– Вы рады, что Ригони оформил хет-трик, или для вас лучше, когда забивают разные футболисты?

– Главное, чтобы мы забивали. Не имеет значения – Кокорин, Полоз и Ригони или чей-то хет-трик.

– На предматчевой пресс-конференции вы согласились с Президентом России Владимиром Путиным, но опять выставили восемь иностранцев в основе. Пытались запутать норвежцев?

(Смеется) Мы – российский клуб, надо уважать российский футбол. Надо продвигать его в Европе, и над этим необходимо работать, конечно.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"

Зенит - Русенборг

 

4
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Алексей Д.

Чёт нестыковочка. В клубе же у всех одна методичка и каждый сотрудник знает, что в каждом интервью необходимо сказать, что Зенит самый популярный и про топ-20. А тут, понимашь, реал сосьедад и русенборг... Это фиаско, Роберто!

23:00

knecht alex

Все пора убирать Манчини он намеков от "самого" не понимает, темнота.

22:53

Бегущий человек

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) шта??? Русенборг круче Зенита???!?! 22:38************* Ну так 24-кратный чемпион Норвегии. А "Зенит"? Вот то-то.

22:43

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

шта??? Русенборг круче Зенита???!?!

22:38