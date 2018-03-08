Манчини - на улицах Лейпцига. Видео

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" прогулялся по улицам одноименного города. Российские болельщики не упускали возможности сфотографироваться с итальянским наставником.

Напомним, матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится сегодня, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.