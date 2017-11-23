Манчини доволен Дзюбой, который не реализовал пенальти

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Вардаром" (2:1) отметил, что он доволен игрой нападающего Артема Дзюбы. В этой встрече форвард отдал голевую передачу пяткой, но не реализовал пенальти.

– Мы изменили стартовый состав, но, несмотря на это, я считаю, что мы провели хорошую игру, – сказал Манчини. – Могли забить больше, но довольны и такой победой.

– Почему Дзюба исполнял пенальти, и довольны ли вы его игрой?

– В целом, я доволен. Вышло так, что он бил, но, случается, пенальти не реализуются.

– Шатов дернул мышцу. Насколько это серьезно?

– Пока не знаем тяжесть травмы, но я надеюсь, она не будет тяжелой. (Гоша ЧЕРНОВ)