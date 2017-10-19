Манчини был недоволен игрой Дриусси и не пожал ему руку. Видео

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси был заменен на Александра Ерохина на 62-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1). Игрой аргентинца был явно недоволен главный тренер Роберто Манчини.
Итальянец не пожал руку Дриусси и что-то высказал ему во время замены. Игрок молча проследовал на скамью запасных.
Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"
Манчини не пожал руку Дриусси и что-то высказал ему. Явно недоволен его игрой. pic.twitter.com/wLTm4depd2– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 19 октября 2017 г.
werder63
Да ерунда это все, пожал-не пожал! Будут раздувать слона из мухи! Забьет пару - целоваться Манчини полезет!
22:34
Don
Это только начало
22:24
Stanislav1989
А сколько лестных слов говорили после июльского дубля Рубину. Псле яркого всплеска мгновенно последовала посредственность в игре. Нет, кое-какой толк от аргентинца есть, но это явно не то, чего от него ждут.
22:19