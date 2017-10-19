Манчини был недоволен игрой Дриусси и не пожал ему руку. Видео

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси был заменен на Александра Ерохина на 62-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1). Игрой аргентинца был явно недоволен главный тренер Роберто Манчини.

Итальянец не пожал руку Дриусси и что-то высказал ему во время замены. Игрок молча проследовал на скамью запасных.

Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"