21:59 | Футбол — Лига Европы

Манчини был недоволен игрой Дриусси и не пожал ему руку. Видео

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси был заменен на Александра Ерохина на 62-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1). Игрой аргентинца был явно недоволен главный тренер Роберто Манчини.

Итальянец не пожал руку Дриусси и что-то высказал ему во время замены. Игрок молча проследовал на скамью запасных.

Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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werder63

Да ерунда это все, пожал-не пожал! Будут раздувать слона из мухи! Забьет пару - целоваться Манчини полезет!

22:34

Don

Это только начало

22:24

Stanislav1989

А сколько лестных слов говорили после июльского дубля Рубину. Псле яркого всплеска мгновенно последовала посредственность в игре. Нет, кое-какой толк от аргентинца есть, но это явно не то, чего от него ждут.

22:19