"Манчестер Юнайтед" в овертайме обыграл "Андерлехт" и вышел в полуфинал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" в дополнительное время обыграл на своем поле бельгийский "Андерлехт" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы – 2:1. Победный гол на счету Маркуса Рэшфорда на 107-й минуте игры. В самой концовке основного времени тяжелую травму получил нападающий "МЮ" Златан Ибрагимович. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, команда Жозе Моуринью вышла в полуфинал Лиги Европы. Напомним, что в пятницу в 14.00 по московскому времени состоится жеребьевка полуфинальных матчей.

Nasty, nasty fall for Zlatan Ibrahimovic just before the full-time whistle. #MUFC pic.twitter.com/tFgBW7hOl6 – Jordan Meyer (@Jordan_Meyer1) 20 апреля 2017 г.

Лига Европы

Четвертьфинал

Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 2:1 д.в. (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мхитарян, 10 (1:0). Ханни, 32 (1:1). Рэшфорд, 107 (2:1).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо (Блинд, 23), Шоу, Лингард (Феллаини, 60), Кэррик, Мхитарян, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович (Марсьяль, 91).

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбодж, Спаич, Обрадович, Кипчу (Бруно, 64), Дендокер, Тилеманс, Ханни (Станчу, 64), Ачеампонг, Теодорчик (Телин, 79).

Предупреждения: Тилеманс, 11. Аппиа, 97.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

20 апреля. Манчестер. Стадион "Old Trafford".

Первый матч – 1:1.

"СЭ" вел текстовую трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт"