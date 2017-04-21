"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой", "Аякс" встретится с "Лионом" в полуфиналах Лиги Европы

В результате прошедшей в Ньоне жеребьевки определились полуфинальные пары Лиги Европы. "Аякс" встретится с "Лионом", "Сельта" сыграет с "Манчестер Юнайтед" (дома стартуют команды, которые указаны в парах первыми).

Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные встречи пройдут 11-го числа. Напомним, что финал турнира примет Стокгольм. Игра состоится 24 мая. Номинальным хозяином финала станет победитель противостояния "Аякс" - "Лион".

Также организаторам финала в рамках сегодняшней церемонии был передан главный трофей турнира.

"СЭ" вел трансляцию жеребьевки