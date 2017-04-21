"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой", "Аякс" встретится с "Лионом" в полуфиналах Лиги Европы

В результате прошедшей в Ньоне жеребьевки определились полуфинальные пары Лиги Европы. "Аякс" встретится с "Лионом", "Сельта" сыграет с "Манчестер Юнайтед" (дома стартуют команды, которые указаны в парах первыми).
Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные встречи пройдут 11-го числа. Напомним, что финал турнира примет Стокгольм. Игра состоится 24 мая. Номинальным хозяином финала станет победитель противостояния "Аякс" - "Лион".
Также организаторам финала в рамках сегодняшней церемонии был передан главный трофей турнира.
"СЭ" вел трансляцию жеребьевки
⚽️The official result of the #UELdraw! ⚽️– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 апреля 2017 г.
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zoostation
финал мечты для болельщиков середины 90-х, Манчестер Юнайтед против Аякса!
14:33
Thomas_Boy
Специально для Сержа, который уверен, что "Сельта" сильнее МЮ.
14:29
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
ЖЕРЕБ --- супер !!!! Лягушатники оттибидохают тюльпанщиков и ещё больше оторвутся в рейтинге от "" ТОЙ СТРАНЫ, КОТОРАЯ НА ОДИН СЕЗОН ЗАНЯЛА ШЕСТОЕ МЕСТО"" ....
14:27