14:16 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой", "Аякс" встретится с "Лионом" в полуфиналах Лиги Европы

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В результате прошедшей в Ньоне жеребьевки определились полуфинальные пары Лиги Европы. "Аякс" встретится с "Лионом", "Сельта" сыграет с "Манчестер Юнайтед" (дома стартуют команды, которые указаны в парах первыми).

Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные встречи пройдут 11-го числа. Напомним, что финал турнира примет Стокгольм. Игра состоится 24 мая. Номинальным хозяином финала станет победитель противостояния "Аякс" - "Лион".

Также организаторам финала в рамках сегодняшней церемонии был передан главный трофей турнира.

"СЭ" вел трансляцию жеребьевки

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zoostation

финал мечты для болельщиков середины 90-х, Манчестер Юнайтед против Аякса!

14:33

Thomas_Boy

Специально для Сержа, который уверен, что "Сельта" сильнее МЮ.

14:29

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

ЖЕРЕБ --- супер !!!! Лягушатники оттибидохают тюльпанщиков и ещё больше оторвутся в рейтинге от "" ТОЙ СТРАНЫ, КОТОРАЯ НА ОДИН СЕЗОН ЗАНЯЛА ШЕСТОЕ МЕСТО"" ....

14:27