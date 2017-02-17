"Манчестер Юнайтед" разгромил "Сент-Этьен", Ибрагимович сделал хет-трик

"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Сент-Этьену" в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы со счетом 3:0. Все три гола в составе английской команды забил нападающий Златан Ибрагимович. Ответная встреча пройдет 22 февраля во Франции.

В параллельных играх "Шальке" разгромил на выезде ПАОК (3:0), а "Бешикташ" взял верх над "Хапоэлем" – 3:1.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция) - 3:0 (1:0)

Голы: Ибрагимович, 15 (1:0). Ибрагимович, 75 (2:0). Ибрагимович, 88 - с пенальти (3:0).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Блинд, Смоллинг, Байи, Феллаини (Лингард, 45+1), Мата (Рэшфорд, 70), Эррера, П.Погба, Ибрагимович, Марсьяль (Янг, 84).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Ф.Погба (Берич, 79), Амума, Пажо (Сельнес, 72), Верету, Монне-Паке, Севе, Интима (Ру, 65).

Предупреждения: Марсьяль, 47. Эррера, 58. Пажо, 64. Лингард, 67. П.Погба, 71.

Судья: Краловец (Чехия).

16 февраля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия) - 0:3 (0:1)

Голы: Бургшталлер, 27 (0:1). Майер, 82 (0:2). Хюнтелар, 90 (0:3).

"ПАОК": Гликос, Креспо, Леовац, Малезас, Леонарду, Варела, Шахов, Бисесвар (Энрике, 77), Цимирот, Мистакидис (Джалма, 55), Атанасиадис (Варда, 85).

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Калиджури (Коноплянка, 79), Стамбули, Майер, Горецка, Шепф (Керер, 46), Бургшталлер (Хюнтелар, 84).

Предупреждения: Шепф, 7. Леовац, 34. Горецка, 50. Колашинац, 57. Леонарду, 57. Настасич, 67. Варела, 89.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

16 февраля. Салоники. Стадион "Toumba".

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Бешикташ" (Турция) - 1:3 (1:1)

Голы: Виллиам, 42 - в свои ворота (0:1). Барда, 44 (1:1). Дженк, 60 (1:2). Хатчинсон, 90+3 (1:3).

"Хапоэль Беэр-Шева": Гореш, Цедек, Биттон, Виллиам, Тургеман, Меликсон (Гадир, 58), Хобан (Охана, 67), Огу, Ради, Барда (Саар, 79), Нвакаеме.

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Тошич, Марселу, Гекхан Генюл, Митрович, Хатчинсон, Арслан (Талиска, 74), Неджип Уйсал, Бабел, Куарежма (Инлер, 90), Дженк (Омер Шишманоглу, 90+2).

Предупреждение: Цедек, 6.

Судья: Аткинсон (Англия).

16 февраля. Беэр-Шева. Стадион "Yaakov Turner Toto Stadium".