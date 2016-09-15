22:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Фейеноорду"

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"Фейеноорд" в матче 1-го тура группы A Лиги Европы обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Лига Европы

Группа A

"Фейеноорд" (Голландия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0 (0:0)

Гол: Вилхена, 79 (1:0).

"Заря Лг" (Украина) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1 (0:0)

Голы: Гречишкин, 52 (1:0). Кьер, 90+6 (1:1).

Группа B

"АПОЭЛ" (Кипр) - "Астана" (Казахстан) - 2:1 (0:1)

Голы: Максимович, 45+1 (0:1). Винисиус, 75 (1:1). Де Камаргу, 87 (2:1).

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Олимпиакос П" (Греция) - 0:1 (0:1)

Гол: Камбьяссо, 42 (0:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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orel85

Вспоминаются слова... Все,что нажито непосильным трудом,все погибло!!!!

22:04

orel85

Совсем охренели!!!!!

22:03

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