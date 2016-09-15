"Манчестер Юнайтед" проиграл "Фейеноорду"

"Фейеноорд" в матче 1-го тура группы A Лиги Европы обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.
Лига Европы
Группа A
"Фейеноорд" (Голландия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0 (0:0)
Гол: Вилхена, 79 (1:0).
"Заря Лг" (Украина) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1 (0:0)
Голы: Гречишкин, 52 (1:0). Кьер, 90+6 (1:1).
Группа B
"АПОЭЛ" (Кипр) - "Астана" (Казахстан) - 2:1 (0:1)
Голы: Максимович, 45+1 (0:1). Винисиус, 75 (1:1). Де Камаргу, 87 (2:1).
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Олимпиакос П" (Греция) - 0:1 (0:1)
Гол: Камбьяссо, 42 (0:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
orel85
Вспоминаются слова... Все,что нажито непосильным трудом,все погибло!!!!
22:04
orel85
Совсем охренели!!!!!
22:03