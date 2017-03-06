"Манчестер Юнайтед" предупредил своих болельщиков об опасности нападения российских фанатов

"Манчестер Юнайтед" сделал рассылку письма болельщикам команды, которые собираются посетить гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Согласно Daily Mail, в письме представители "красных дьяволов" советуют болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды. В письме также напоминают о поведении фанатов из России во время чемпионата Европы-2016.

Напомним, что первая игра между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 9 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. Все билеты на стадион "Олимп-2" уже проданы.