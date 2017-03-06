17:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Манчестер Юнайтед" предупредил своих болельщиков об опасности нападения российских фанатов

0
0
0
0
3

"Манчестер Юнайтед" сделал рассылку письма болельщикам команды, которые собираются посетить гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Согласно Daily Mail, в письме представители "красных дьяволов" советуют болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" опасается нападения российских фанатов на болельщиков команды. В письме также напоминают о поведении фанатов из России во время чемпионата Европы-2016.

Напомним, что первая игра между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 9 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. Все билеты на стадион "Олимп-2" уже проданы.

Опрос

"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
голосовать
0
0
0
0
3
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dzaga

К сожалению, опасения не беспочвены. Хотя последние годы ЦСКА частенько играл с англичанами и вроде новостей про какие-то стычки не было.

17:41

баламошка

английские петухи надоели.

17:38

alex_alex

А представители "Ростова" осилят такой же ответ Чемберлену?

17:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ