"Манчестер Юнайтед" победил "Аякс" и выиграл Лигу Европы

Сегодня. Стокгольм. "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2. Голы Генриха МХИТАРЯНА (слева) и Поля ПОГБА принесли англичанам победу в Лиге Европы. Фото REUTERS

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Аякс" (2:0) в финале Лиги Европы. По голу забили Поль Погба и Генрих Мхитарян. Встреча проходила в Стокгольме.

"Красные дьяволы" впервые в своей истории стали победителями Лиги Европы. "МЮ" никогда не выигрывал Кубок УЕФА, преемницей которого является ЛЕ. Это первый выигранный им еврокубок с 2008 года.

Напомним, что победа в этом турнире дарует команде Жозе Моуринью путевку в Лигу чемпионов в будущем сезоне.

Стокгольм (Швеция)

Лига Европы

Финал

"Аякс" (Голландия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 0:2 (0:1)

Голы: Погба, 18 (0:1). Мхитарян, 48 - угловой (0:2).

"Аякс": Онана, Фелтман, де Лигт, Санчес, Ридевалд (де Йонг, 82), Шене (ван де Бек, 70), Зиеш, Классен, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Мата (Руни, 90), Эррера, Феллаини, Погба, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).

Предупреждения: Мхитарян, 31. Феллаини, 52. Фелтман, 58. Юнес, 64. Мата, 78. Ридевалд, 78.

Судьи: СКОМИНА. Винчич, Вукан, Прапротник, Юг (все Словения).

24 мая. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".

Трансляция матча