"Манчестер Юнайтед" победил "Аякс" и выиграл Лигу Европы

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Аякс" (2:0) в финале Лиги Европы. По голу забили Поль Погба и Генрих Мхитарян. Встреча проходила в Стокгольме.
"Красные дьяволы" впервые в своей истории стали победителями Лиги Европы. "МЮ" никогда не выигрывал Кубок УЕФА, преемницей которого является ЛЕ. Это первый выигранный им еврокубок с 2008 года.
Напомним, что победа в этом турнире дарует команде Жозе Моуринью путевку в Лигу чемпионов в будущем сезоне.
Стокгольм (Швеция)
Лига Европы
Финал
"Аякс" (Голландия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 0:2 (0:1)
Голы: Погба, 18 (0:1). Мхитарян, 48 - угловой (0:2).
"Аякс": Онана, Фелтман, де Лигт, Санчес, Ридевалд (де Йонг, 82), Шене (ван де Бек, 70), Зиеш, Классен, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Мата (Руни, 90), Эррера, Феллаини, Погба, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).
Предупреждения: Мхитарян, 31. Феллаини, 52. Фелтман, 58. Юнес, 64. Мата, 78. Ридевалд, 78.
Судьи: СКОМИНА. Винчич, Вукан, Прапротник, Юг (все Словения).
24 мая. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
higagy
Аяксу респект за игру, но класса, чтобы ломать автобусы пока не хватает.
23:46
бешеные панды умирают стоя
Боже, две обезьяны..
23:43
Slim Taller
Давно такого унылого финала не видел.Дело Моуриньо-Бердыева живёт и побеждает.
23:42
П_о_в_а_р
Леонид Викторы был прав как всегда. Вернись!
23:42