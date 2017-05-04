"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" в полуфинале Лиги Европы при судействе Карасева

В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на выезде нанес поражение "Сельте" – 1:0. Единственный гол со штрафного прямым ударом забил Маркус Рэшфорд. Ответный поединок между этими командами пройдет в Англии 11 мая.
Отметим, что игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Лига Европы
1/2 финала
Первый матч
"Сельта" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 0:1 (0:0)
Гол: Рэшфорд, 67.
"Сельта": Альварес, Мальо (Бовю, 90+1), Кабраль, Ронкалья, Хонни Кастро, Радойя, Эрнандес, Васс (Хосабед Санчес, 74), Аспас, Гвидетти, Систо.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Лингард, Погба, Эррера, Феллаини, Мхитарян (Янг, 78. Смоллинг, 89), Рэшфорд (Марсьяль, 80).
Предупреждения: Феллаини, 33. Мальо, 66. Погба, 85.
Судья: КАРАСЕВ (Москва).
4 мая. Виго. Стадион "Балаидос".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Thomas_Boy
Серж, ты это видел? Мне очень хотелось, чтобы ты посмотрел. И понял, почему я смеялся над твоим "В игре Сельта - МЮ - победит Сельта - за явным преимуществом". Привет от саксов!
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