"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" в полуфинале Лиги Европы при судействе Карасева

В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на выезде нанес поражение "Сельте" – 1:0. Единственный гол со штрафного прямым ударом забил Маркус Рэшфорд. Ответный поединок между этими командами пройдет в Англии 11 мая.

Отметим, что игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Лига Европы

1/2 финала

Первый матч

"Сельта" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 0:1 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 67.

"Сельта": Альварес, Мальо (Бовю, 90+1), Кабраль, Ронкалья, Хонни Кастро, Радойя, Эрнандес, Васс (Хосабед Санчес, 74), Аспас, Гвидетти, Систо.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Лингард, Погба, Эррера, Феллаини, Мхитарян (Янг, 78. Смоллинг, 89), Рэшфорд (Марсьяль, 80).

Предупреждения: Феллаини, 33. Мальо, 66. Погба, 85.

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

4 мая. Виго. Стадион "Балаидос".

Трансляция матча