"Манчестер Юнайтед" назвал Азмуна главной звездой "Ростова"

"Манчестер Юнайтед" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" выпустил клубный журнал. В издании несколько полос посвящены российскому клубу. В частности, болельщикам "Юнайтед" рассказывают о каждом игроке "Ростова", а иранский форвард Сердар Азмун специально выделен как звезда клуба.

Напомним, что команды встретятся сегодня в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью – 1:1. В ответной встрече не примут участия защитник Владимир Гранат, а также полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.