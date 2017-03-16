18:18 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Манчестер Юнайтед" назвал Азмуна главной звездой "Ростова"

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"Манчестер Юнайтед" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" выпустил клубный журнал. В издании несколько полос посвящены российскому клубу. В частности, болельщикам "Юнайтед" рассказывают о каждом игроке "Ростова", а иранский форвард Сердар Азмун специально выделен как звезда клуба.

Напомним, что команды встретятся сегодня в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью – 1:1. В ответной встрече не примут участия защитник Владимир Гранат, а также полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

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Материалы REN-TV

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