14:01 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Ростов" рассудят литовцы

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На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ростовом" будет работать литовская бригада арбитров, сообщает пресс-служба УЕФА. Главным арбитром встречи назначен Гедиминас Мажейка. Помогать ему на бровках будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, а за воротами - Донатас Румшас и Робертас Валиконис. Резервным арбитром назначен Довидас Сужеделис.

Первый матч, состоявшийся в Ростове-на-Дону, завершился ничьей (1:1). Ответный поединок состоится в Манчестере в четверг. Начало - в 23.05 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lexys1

Ну эти насудят нам. Ждите феерии...

14:04

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