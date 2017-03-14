"Манчестер Юнайтед" и "Ростов" рассудят литовцы

На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ростовом" будет работать литовская бригада арбитров, сообщает пресс-служба УЕФА. Главным арбитром встречи назначен Гедиминас Мажейка. Помогать ему на бровках будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, а за воротами - Донатас Румшас и Робертас Валиконис. Резервным арбитром назначен Довидас Сужеделис.

Первый матч, состоявшийся в Ростове-на-Дону, завершился ничьей (1:1). Ответный поединок состоится в Манчестере в четверг. Начало - в 23.05 по московскому времени.