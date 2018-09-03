Маммана, Маркизио и Кокорин - в заявке "Зенита" для участия в Лиге Европы

"Зенит" направил в адрес УЕФА заявку игроков для участия в групповом турнире Лиги Европы. В список "А" вошли 24 футболиста:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев.

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный

Напомним, "Зенит" в группе C Лиги Европы выступит с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией". Ранее ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге чемпионов.

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