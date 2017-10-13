Максим Максимов: "Тяжело было смотреть матч с "Зенитом", очень хотелось оказаться на поле"

Нападающий "Вардара" Максим Максимов отметил, что очень хотел помочь команде в матче группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (0:5). Он также добавил, что его клуб постарается взять реванш у сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.

Отметим, 21-летний футболист сможет дебютировать за "Вардар" в матче против "Шкендии", который пройдет завтра. Футболисту пришлось ждать почти полтора месяца, пока ФИФА признала его трансфер из "Тракая" в летнее трансферное окно легитимным.

– За игрой "Вардара" с "Зенитом", в которой петербургский клуб выиграл 5:0, наблюдали с трибуны?

– Да. Очень тяжело было быть зрителем, так как желание в тот момент оказаться на поле было очень большим, – приводит "Спорт день за днем" слова Максимова. – К сожалению, эту игру нельзя занести нам в актив, но мы приложим максимум усилий, чтобы в Питере взять реванш.

Напомним, что ответная встреча между "Зенитом" и "Вардаром" в Лиге Европы пройдет 23 ноября.