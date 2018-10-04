23:41 4 октября | Футбол — Лига Европы

Максим Калиниченко: "Фернанду - ключевой вредитель "Спартака". В игровом плане, конечно"

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Бывший полузащитник "Спартака", двукратный чемпион России Максим Калиниченко раскритиковал хавбека клуба Фернанду во время матча группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала". По мнению ветерана, полузащитник является слабым звеном в команде. 

"На мой, сугубо дилетантский, взгляд, Фернанду нынешний - ключевой вредитель "Спартака". В игровом плане, конечно", - написал Калиниченко в Твиттере.

Спартак - Вильярреал

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 2-й тур. "Севилья" в Краснодаре, "Спартак" - против "подводников"
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