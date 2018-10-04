Максим Калиниченко: "Фернанду - ключевой вредитель "Спартака". В игровом плане, конечно"

Бывший полузащитник "Спартака", двукратный чемпион России Максим Калиниченко раскритиковал хавбека клуба Фернанду во время матча группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала". По мнению ветерана, полузащитник является слабым звеном в команде.

"На мой, сугубо дилетантский, взгляд, Фернанду нынешний - ключевой вредитель "Спартака". В игровом плане, конечно", - написал Калиниченко в Твиттере.