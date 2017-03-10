Максим Гоналон: "Лиону" нельзя успокаиваться. Мы видели, что было в Барселоне"

Полузащитник "Лиона" Максим Гоналон доволен тем, как его команда сыграла в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" (4:2). При этом он предостерег команду от расслабленности перед ответной игрой.

– Во втором тайме мы получили удовольствие от игры, – цитирует AFP Гоналона. – Первая половина нас разочаровала, но в перерыве внесли нужные коррективы. Во втором тайме уже создавали моменты, подавили соперника. А какие были голы! Хотя я думаю, что могли забить и больше. У нас нет пространства для ошибок в ответной игре. Важно не самоуспокоиться. Мы видели, что произошло в Барселоне с "ПСЖ". В футболе всякое бывает.