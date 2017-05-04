Максим Гоналон: "Лион" не сдастся, так как на кону финал"

Капитан "Лиона" Максим Гоналон после поражения от "Аякса" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:4) отметил, что его команде не хватило концентрации в начале встречи, когда соперник дважды забил. Также он считает, что теперь французам необходимо совершить подвиг для выхода в финал.

- Думаю, что первые два гола мы пропустили из-за отсутствия концентрации, - цитирует L'Equipe Гоналона. - Ошибки на очень высоком уровне дорого стоят. Это печально. У нас было много амбиций. Счет является тяжелым и мог быть даже больше, если бы не сейвы нашего вратаря Антони Лопеш, особенно во второй половине. Тем не менее, нужно верить. "Лиону" нужно совершить подвиг, потому что у нас нет другого выбора. Мы не отступим, на кону финал.

Трансляция матча "Аякс" - "Лион"