Максим Гоналон: "Лион" может совершить подвиг"

Капитан "Лиона" Максим Гоналон верит, что его команда может совершить подвиг в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против "Аякса". Французский коллектив в первой встрече потерпел поражения (1:4).

- Мы верим в подвиг, потому что в футболе все может случиться, - цитирует пресс-служба клуба Гоналона. - Будем делать противоположное тому, что было в первом матче в концентрации, воинственности и усилиях. Без этого мы не можем рассчитывать на финал. Финал еврокубка - редкое событие в карьере. Если футболист не верит в успех, то должен менять работу. Конечно, нам понадобится поддержка "Парка", она сыграть свою роль во время матча. Мы не должны жалеть себя. Уверен, "Аякс" будет играть, как и в первом матче. У них есть своя философия.

Матч "Лион" - "Аякс" состоится завтра, 11 мая, начало - в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.