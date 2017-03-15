Максим Гоналон: "Лион" хочет написать историю в Лиге Европы"

Полузащитник "Лиона" Максим Гоналон считает, что его команда должна играть в свой футбол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой". Первая встреча завершилась победой французского клуба со счетом 4:2, а ответный поединок состоится завтра в Риме и начнется в 23.05 по московскому времени.

– Лига Европы очень важна для нас после вылета из Лиги чемпионов, – цитирует пресс-служба клуба Гоналона. – Это одна из наших целей с самого начала, но впереди у нас сложный матч. Мы столкнемся с сильным оппонентом на его стадионе. "Лиону" нужно играть в свой футбол, чтобы получить награду после финального свистка. Даже если мы забьем, не стоит расслабляться и необходимо просто сосредоточиться на нашей игре. Нужно не просто защищать результат, а стараться диктовать ход игры. Хотим написать историю в Лиге Европы.