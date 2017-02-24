Максим Деменко: "У игроков "Ростова" будет шанс перейти в чемпионат Англии"

Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лига Европы. По его словам, "Ростов", который сыграет с "Манчестер Юнайтед", имеет меньшие шансы на выход в следующую стадию турнира, чем краснодарцы, которым предстоит встретиться с "Сельтой".

- "Краснодару" попался достойный соперник. Они почему-то хотели попасть на "Манчестер Юнайтед", но выпала "Сельта", - сказал Деменко. - Вот англичане были бы для них сложнейшим соперником, а нам хочется, чтобы южане прошли дальше. Испанцев можно пройти, хотя они выбили донецкий "Шахтер", хоть и не без труда. Мне будет очень интересно посмотреть за этим противостоянием, ведь краснодарцы также как и испанцы стараются играть в открытый футбол. Это два равных соперника.

- То есть, вы считаете, что "быки" способны пройти испанцев?

- Абсолютно спокойно. Ставлю пятьдесят на пятьдесят.

- Кстати, "Манчестер Юнайтед", которого хотели в соперники краснодарцы, достался ростовчанам.

- Для города это праздник, но не для команды. С другой стороны, "Ростов" уже играл с грандами и успешно. Будет очень интересно, подарят ли они еще один праздник своим болельщикам. Тем более, настраиваться на хорошего соперника проще. Не будет сильного давления, как если бы они проиграли условному "Генку". С другой стороны, каждый футболист хочет сыграть против гранда. К этой встрече будет приковано внимание агентов, да и Моуринью будет смотреть на футболистов. Есть шанс попасть в английскую премьер-лигу.

- У кого больше шансов пройти в следующую стадию - у "Краснодара" или "Ростова"?

- Мне кажется, больше шансов у "Краснодара", но и ростовчан не списываю со счетов. Они уже всем доказали, что могут конкурировать с любым соперником. Все будет зависеть от того, как они сыграют на выезде. "Ростов" силен командными действиями. Они и "Баварию" ставили в такие ситуации, когда немцы не знали, что делать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)