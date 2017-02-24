Максим Бузникин: "Сельта" сильнее "Фенербахче"

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы. По его мнению, у "быков" хорошие шансы на выход следующий этап турнира. Напомним, по итогам жеребьевки 1/8 финала противостоять российской команде будет "Сельта".

– Не знаю, обязан ли "Краснодар" проходить "Сельту", – сказал Бузникин. - Команда из Виго – это очень интересный и сильный противник из испанского чемпионата. Правда, они и сами играют, и другим командам позволяет это делать. Однако испанцы точно сильнее "Фенербахче".

– Чем хороша "Сельта"?

– Во-первых, организация игры у них намного лучше, чем у "Фенербахче". Хорошие футболисты в группе атаки и середине поля. Они пропагандируют техничный атакующий футбол, да и в контроле мяча испанцы сильнее турок.

– Три года подряд Лигу Европы выигрывала "Севилья". В 1/8 финала "Сельта" – единственный представитель Испании. По-вашему, не будет ли у них двойной мотивации на "Краснодар"?

– Естественно, они захотят пройти в еврокубках как можно дальше. Никакого снисхождения от испанцев ждать не стоит.

– "Краснодар" способен проходить "Сельту"?

– Судя по последним матчам, команда находится в неплохой форме. Но у нас еще есть время для подготовки к Лиге Европы, поскольку впереди еще встречи в Кубке России и чемпионате. Думаю, у нас хорошие шансы на выход в следующий этап. Надо просто хорошо подготовиться.

– А как оцените шансы "быков" на общий успех в еврокубках?

– Знаете, сейчас 1/8 финала Лиги Европы. Нам предстоит встретиться с "Сельтой", а дальше заглядывать нет смысла.(Ярослав СУСОВ)