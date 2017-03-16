Максим Боков: "Гений Бердыева определенно выше, чем Моуринью"

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" сравнил Жозе Моуринью и Курбана Бердыева. Он отметил, что порой португалец может становиться настоящим тираном. Напомним, что встреча состоится сегодня, начало – в 23.05 по московскому времени.

– Что вы можете сказать о феномене Моуринью?

– Он показывает результаты, являясь и гением, и манипулятором, и даже тираном в каких-то моментах. Поэтому у него так много и поклонников, и противников.

– В чем проявляется его тирания?

– Скандал с "Челси", увольнение Евы Карнейро… Он может все довести до конца. Прав он или не прав – это будут обсуждать потом. Он целенаправленный человек, человек своего слова.

– Курбана Бердыева как тренера вы считаете успешным?

– О силе тренера можно судить как по наличию звездных игроков, так и по наличию футболистов, которых он сделал звездами. У Курбана Бекиевича это Калачев – никто и не знал, что он сможет так играть на поле.

– Чей тренерский гений вы ставите выше?

– Бердыева ставлю выше. Потому что иметь в команде звездных игроков намного легче, чем создавать таких игроков. Гений Бердыева определенно выше, чем Моуринью. (Валерия КИРИЕНКО)

Трансляция матча "МЮ" - "Ростов"