18:49 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Максим Боков: "Гений Бердыева определенно выше, чем Моуринью"

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Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" сравнил Жозе Моуринью и Курбана Бердыева. Он отметил, что порой португалец может становиться настоящим тираном. Напомним, что встреча состоится сегодня, начало – в 23.05 по московскому времени.

– Что вы можете сказать о феномене Моуринью?

– Он показывает результаты, являясь и гением, и манипулятором, и даже тираном в каких-то моментах. Поэтому у него так много и поклонников, и противников.

– В чем проявляется его тирания?

Скандал с "Челси", увольнение Евы Карнейро… Он может все довести до конца. Прав он или не прав – это будут обсуждать потом. Он целенаправленный человек, человек своего слова.

– Курбана Бердыева как тренера вы считаете успешным?

– О силе тренера можно судить как по наличию звездных игроков, так и по наличию футболистов, которых он сделал звездами. У Курбана Бекиевича это Калачев – никто и не знал, что он сможет так играть на поле.

– Чей тренерский гений вы ставите выше?

– Бердыева ставлю выше. Потому что иметь в команде звездных игроков намного легче, чем создавать таких игроков. Гений Бердыева определенно выше, чем Моуринью. (Валерия КИРИЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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maxbutovo

Если ссылку не забанят, то вот она https://www.youtube.com/watch?v=T-DHSDSUo-k

19:40

maxbutovo

Блин, с ветки на ветку прыгаю, нигде не могу получить ответ вразумительный... Слышали о новом фильме с участием Бердыича и Ко? Запрос ввожу в ютьюбе "Бердыев, Калачев, Лацкан в фильме" выдает анонс какого-то нового фильма.. Кто в курсе?

19:39

Искремас

Ну, да. Жозе всего лишь с Порту ЛЧ выиграл. Ха-ха!)) А сколько звёзд Бекиич воспитал! Пальцев на руках и ногах не хватит пересчитать. Один Калешин чего стоит. Легенда!

19:34

Вгыгел

что выиграл жозе и какие команды и игроков он тренировал , и что выиграл бердыев ,(кроме русстраны) и кто из его ,, звёзд - игроков ,, кого он воспитал , играет в ведущих клубах европы ? боков бредятину несёт .

19:25

PitersS

Где умный засомневается, дурак всегда "определенно" даст оценку всему и вся... Он своими досужими рассуждениями оскорбляет того и другого.. Боков дубом был на поле, таким и остается.

19:22

parafraz

Определенно. Коротко и ясно. Молодец, Максим. Поддержим Ростов все вместе! Почти все герои сегодняшнего вечера здесь, за исключением одного. К сожалению, не дожившего до этих дней. https://www.youtube.com/watch?v=T-DHSDSUo-k

19:15

Slim Taller

Очередной клоун нарисовался.Несколько лет назад кипрский Апоэл играл в четвертьфинале Лиги Чемпионов.Состав команды по стоимости десятая часть стоимости Ростова.Никто не говорил,что тренер гений.Ростов играет в одной восьмой не Лиги Чемпионов,а всего лишь Лиги Европы.И уже гений.В вашем колхозе,наверное,да.

19:13

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