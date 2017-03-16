Максим Боков: "Гений Бердыева определенно выше, чем Моуринью"

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" сравнил Жозе Моуринью и Курбана Бердыева. Он отметил, что порой португалец может становиться настоящим тираном. Напомним, что встреча состоится сегодня, начало – в 23.05 по московскому времени.
– Что вы можете сказать о феномене Моуринью?
– Он показывает результаты, являясь и гением, и манипулятором, и даже тираном в каких-то моментах. Поэтому у него так много и поклонников, и противников.
– В чем проявляется его тирания?
– Скандал с "Челси", увольнение Евы Карнейро… Он может все довести до конца. Прав он или не прав – это будут обсуждать потом. Он целенаправленный человек, человек своего слова.
– Курбана Бердыева как тренера вы считаете успешным?
– О силе тренера можно судить как по наличию звездных игроков, так и по наличию футболистов, которых он сделал звездами. У Курбана Бекиевича это Калачев – никто и не знал, что он сможет так играть на поле.
– Чей тренерский гений вы ставите выше?
– Бердыева ставлю выше. Потому что иметь в команде звездных игроков намного легче, чем создавать таких игроков. Гений Бердыева определенно выше, чем Моуринью. (Валерия КИРИЕНКО)
maxbutovo
Если ссылку не забанят, то вот она https://www.youtube.com/watch?v=T-DHSDSUo-k
19:40
maxbutovo
Блин, с ветки на ветку прыгаю, нигде не могу получить ответ вразумительный... Слышали о новом фильме с участием Бердыича и Ко? Запрос ввожу в ютьюбе "Бердыев, Калачев, Лацкан в фильме" выдает анонс какого-то нового фильма.. Кто в курсе?
19:39
Искремас
Ну, да. Жозе всего лишь с Порту ЛЧ выиграл. Ха-ха!)) А сколько звёзд Бекиич воспитал! Пальцев на руках и ногах не хватит пересчитать. Один Калешин чего стоит. Легенда!
19:34
Вгыгел
что выиграл жозе и какие команды и игроков он тренировал , и что выиграл бердыев ,(кроме русстраны) и кто из его ,, звёзд - игроков ,, кого он воспитал , играет в ведущих клубах европы ? боков бредятину несёт .
19:25
PitersS
Где умный засомневается, дурак всегда "определенно" даст оценку всему и вся... Он своими досужими рассуждениями оскорбляет того и другого.. Боков дубом был на поле, таким и остается.
19:22
parafraz
Определенно. Коротко и ясно. Молодец, Максим. Поддержим Ростов все вместе! Почти все герои сегодняшнего вечера здесь, за исключением одного. К сожалению, не дожившего до этих дней. https://www.youtube.com/watch?v=T-DHSDSUo-k
19:15
Slim Taller
Очередной клоун нарисовался.Несколько лет назад кипрский Апоэл играл в четвертьфинале Лиги Чемпионов.Состав команды по стоимости десятая часть стоимости Ростова.Никто не говорил,что тренер гений.Ростов играет в одной восьмой не Лиги Чемпионов,а всего лишь Лиги Европы.И уже гений.В вашем колхозе,наверное,да.
19:13