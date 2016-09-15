21:06 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Маккаби" забил "Зениту" второй гол

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"Маккаби" удвоил преимущество в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". На 50-й минуте отличился Видар Ерн Кьяртанссон. Счет стал 2:0.

Трансляция матча "Маккаби" - "Зенит"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (14)
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EVIL915

Поребрик Юнайтед, молодцы! Вы без судей - в бездне! Тока не забывай, Маккаби - чуть сильнее Тосно или Факела! Но не как ни Бавария и не Леверкузен! Чем гордишься-то? Что бумажку вовремя нашли, чтоб подтереться?

22:02

Поребрик Юнайтед

EVIL915 успел на маккаби поставить, деревенщина?

21:54

Поребрик Юнайтед

чо раскудахтались, бабаньки?

21:48

Эрмин

У судьи фамилия Холокост ?

21:47

EVIL915

Welcome to Самара! Вазелин не забудьте, а то больненько зайдёт!

21:36

Lor113Vz

Позорище!!!! На каждый АЕК есть свой Маккаби. И кто тут визжал, что бомжи лучше Ростова.

21:32

andrei5116

позор нашего футбола

21:31

mikeV

Зенит отправился в еврейский Космос!

21:31

EVIL915

Какая отдушина! Как хорошо на сердце стало! 3:0 - всегда красивый счёт!

21:30

EVIL915

На 44:44 я загадал 3:0... Пока сбывается. Спасибо Кокоше, что не испортил моё желание! Опять Ростов всех русских приделал! Хоть и один тайм, но КАКОЙ!!! Да ещё и против Баварии!

21:25

Naruto

хах. тратит из бюджета впустую. кривоногие игрочишки...

21:24

mikeV

позорище

21:18

Arsenalll

Меняют игроков, тренеров... А дерьмо оно дерьмом и остаётся. Шваль Питерская

21:18

andrei5116

зенит уровень лч вчера кто то говорил....

21:17

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