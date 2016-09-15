"Маккаби" забил "Зениту" второй гол

"Маккаби" удвоил преимущество в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". На 50-й минуте отличился Видар Ерн Кьяртанссон. Счет стал 2:0.
"Маккаби" удвоил преимущество в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". На 50-й минуте отличился Видар Ерн Кьяртанссон. Счет стал 2:0.
EVIL915
Поребрик Юнайтед, молодцы! Вы без судей - в бездне! Тока не забывай, Маккаби - чуть сильнее Тосно или Факела! Но не как ни Бавария и не Леверкузен! Чем гордишься-то? Что бумажку вовремя нашли, чтоб подтереться?
22:02
Поребрик Юнайтед
EVIL915 успел на маккаби поставить, деревенщина?
21:54
Поребрик Юнайтед
чо раскудахтались, бабаньки?
21:48
Эрмин
У судьи фамилия Холокост ?
21:47
EVIL915
Welcome to Самара! Вазелин не забудьте, а то больненько зайдёт!
21:36
Lor113Vz
Позорище!!!! На каждый АЕК есть свой Маккаби. И кто тут визжал, что бомжи лучше Ростова.
21:32
andrei5116
позор нашего футбола
21:31
mikeV
Зенит отправился в еврейский Космос!
21:31
EVIL915
Какая отдушина! Как хорошо на сердце стало! 3:0 - всегда красивый счёт!
21:30
EVIL915
На 44:44 я загадал 3:0... Пока сбывается. Спасибо Кокоше, что не испортил моё желание! Опять Ростов всех русских приделал! Хоть и один тайм, но КАКОЙ!!! Да ещё и против Баварии!
21:25
Naruto
хах. тратит из бюджета впустую. кривоногие игрочишки...
21:24
mikeV
позорище
21:18
Arsenalll
Меняют игроков, тренеров... А дерьмо оно дерьмом и остаётся. Шваль Питерская
21:18
andrei5116
зенит уровень лч вчера кто то говорил....
21:17