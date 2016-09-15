"Маккаби" забил "Зениту" второй гол

"Маккаби" удвоил преимущество в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". На 50-й минуте отличился Видар Ерн Кьяртанссон. Счет стал 2:0.

Трансляция матча "Маккаби" - "Зенит"