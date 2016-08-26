00:22 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Маккаби" обыграл "Хайдук" и вышел в групповой турнир Лиги Европы

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В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Маккаби" в серии пенальти обыграл "Хайдук" и вышел в групповой турнир, жеребьевка которого состоится завтра в Монако в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Хайдук" (Хорватия) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 2:1 д. в. (1:0, 1:1, 0:0). Пенальти – 3:4

Голы: Чосич, 40 (1:0). Скарионе, 52 (1:1). Чосич, 59 (2:1).

Первый матч – 1:2.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/qualify/-4/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Luchezarny

крыша едет не спеша....

00:50

invino

Перепились, что ли?

00:34

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