"Маккаби" обыграл "Хайдук" и вышел в групповой турнир Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Маккаби" в серии пенальти обыграл "Хайдук" и вышел в групповой турнир, жеребьевка которого состоится завтра в Монако в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Хайдук" (Хорватия) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 2:1 д. в. (1:0, 1:1, 0:0). Пенальти – 3:4

Голы: Чосич, 40 (1:0). Скарионе, 52 (1:1). Чосич, 59 (2:1).

Первый матч – 1:2.