"Маккаби" обыграл "Хайдук" и вышел в групповой турнир Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Маккаби" в серии пенальти обыграл "Хайдук" и вышел в групповой турнир, жеребьевка которого состоится завтра в Монако в 14.00 по московскому времени.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Хайдук" (Хорватия) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 2:1 д. в. (1:0, 1:1, 0:0). Пенальти – 3:4
Голы: Чосич, 40 (1:0). Скарионе, 52 (1:1). Чосич, 59 (2:1).
Первый матч – 1:2.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/qualify/-4/
Luchezarny
крыша едет не спеша....
00:50
invino
Перепились, что ли?
00:34