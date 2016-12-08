"Маккаби" обыграл "Дандолк", но не вышел в плей-офф

"Маккаби" из Тель-Авива на своем поле переиграл ирландский "Дандолк" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы – 2:1. Команда Шоты Арвеладзе набрала семь очков, заняла третье место в группе и не попала в плей-офф.

В паралллельном матче группы D АЗ обыграл "Зенит", набрал восемь очков и занял второе место. "Зенит" стал первым, а "Дандолк" – последним.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа D

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Дандолк" (Ирландия) – 2:1 (2:1)

Голы: Т.Бен-Хаим, 21 - с пенальти (1:0). Даса, 27 - в свои ворота (1:1). Миха, 38 (2:1).

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, ТальБен-Хаим, Бен Харуш, Тиби, Даса, Медунянин, Голаса (Альберман, 82), Игибор (Бенаюн, 84), Миха, Т.Бен-Хаим (Бен Басат, 88), Кьяртанссон.

"Дандолк": Роджерс, Гэннон (О`Доннел, 68), Гартленд (Барретт, 46), Бойл, Мэсси, Финн, Макилини (Килдафф, 80), Бенсон, Шилдс, Хорган, Макмиллан.

Предупреждения: Голаса, 11. Роджерс, 20. Хорган, 75.

Судья: ШЕРГЕНХОФЕР (Австрия).

08 декабря. Нетания. Стадион "Netanya".