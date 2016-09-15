Мак, Кержаков и Кокорин – в атаке "Зенита" на матч с "Маккаби"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на гостевой матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби". В атаке с первых минут сыграют Роберт Мак, Александр Кержаков и Александр Кокорин.

Состав "Зенита": Лодыгин – Смольников, Нету, Кришито, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, А. Кержаков, Мак. Запасные: М. Кержаков, Ломбертс, Новосельцев, Юсупов, Маурисиу, Гасилин, Джорджевич.