19:04 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мак, Кержаков и Кокорин – в атаке "Зенита" на матч с "Маккаби"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на гостевой матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби". В атаке с первых минут сыграют Роберт Мак, Александр Кержаков и Александр Кокорин.

Состав "Зенита": Лодыгин – Смольников, Нету, Кришито, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, А. Кержаков, Мак. Запасные: М. Кержаков, Ломбертс, Новосельцев, Юсупов, Маурисиу, Гасилин, Джорджевич.

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