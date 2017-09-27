Мачей Рыбус: "После ничьей в Дании "Локомотив" хочет победить "Злин" дома"

Полузащитник "Локомотива"​ Мачей Рыбус в преддверии матча второго тура группового турнира Лиги Европы со "Злином" отметил, что не сможет принять участие в предстоящей встрече.

– После ничьей в Дании мы хотим победить дома. Ждем хороший матч, - цитирует Рыбуса официальный сайт "Локомотива". - Слабых соперников в Лиге Европы нет. После победы над "Ростовом" атмосфера в команде хорошая.

– Вы пропускали игру с "Ростовом" из-за травмы. Как себя чувствуете?

– Тренируюсь по индивидуальной программе. Сыграть со "Злином" не смогу. Надеюсь, после перерыва на матчи сборных буду готов уже на сто процентов.

Встреча группы F "Локомотив"- "Злин" пройдет в четверг, 28 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени на РЖД Арене. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.