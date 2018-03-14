Мачей Рыбус: "На морозе "Локомотиву" будет легче противостоять "Атлетико"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус поделился своими ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико". По мнению Рыбуса, пройти дальше "Локомотиву" будет непросто. В первом матче испанцы победили со счетом 3:0.

– Нужно трезво оценивать наши шансы. Понятно, что даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой серьезной команды, как "Атлетико", – цитируют "Известия" Рыбуса. – Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков. Постараемся показать хороший результат, сыграть для них.

Думаю, на морозе нам будет легче противостоять "Атлетико". Они явно не привыкли к таким климатическим условиям. Постараемся показать в Москве лучшую игру, чем в Испании.