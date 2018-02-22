Люсьен Фавр: "Все считают, что мы вылетели, но нам надо исправить ситуацию"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что его команда хотела сохранить ничейный счет в первой игре после удаления. Напомним, железнодорожники одержали победу со счетом 3:2.

– Если бы не пенальти, у соперников не было бы шансов забить в первом тайме, – сказал Фавр во флеш-интервью. – Во втором тайме у нас было удаление, гол со штрафного... После такого "Ницца" хотела сохранить ничейны счет - 2:2.

Мы должны делать то, что мы делаем обычно. Все считают, что мы вылетели, но нам надо исправить ситуацию. Мы знаем, сколько нам надо забивать. Теперь лучше знаем, как играть против "Локомотива".

Напомним, что матч "Локомотив" – "Ницца" состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.