18:45 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Люсьен Фавр: "С Балотелли все хорошо"

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Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команду устроит только победа. Также он отметил большой потенциал своего соперника, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Какие новости по поводу Марио Балотелли?

– Днем ранее этот игрок тренировался хорошо, посмотрим его на предматчевой тренировке и сделаем выводы, но с ним все хорошо.

– Насколько серьезна данная игра в Лиге Европы для вас?

– Решающая? Это чересчур громкое определение, но мы проиграли первый матч и должны взять очки в этом. Мы играем с командой, которая уже одержала одну победу, и наша главная задача – победа.

– В целом команда чувствует себя хорошо в начале чемпионата?

– Да, действительно, нам удалось хорошо начать чемпионат Франции, мы во главе таблицы. Но Лига Европы – другой турнир, и наш соперник очень серьезный, с большим потенциалом.

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