Люсьен Фавр: "С Балотелли все хорошо"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команду устроит только победа. Также он отметил большой потенциал своего соперника, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Какие новости по поводу Марио Балотелли?



– Днем ранее этот игрок тренировался хорошо, посмотрим его на предматчевой тренировке и сделаем выводы, но с ним все хорошо.



– Насколько серьезна данная игра в Лиге Европы для вас?



– Решающая? Это чересчур громкое определение, но мы проиграли первый матч и должны взять очки в этом. Мы играем с командой, которая уже одержала одну победу, и наша главная задача – победа.



– В целом команда чувствует себя хорошо в начале чемпионата?



– Да, действительно, нам удалось хорошо начать чемпионат Франции, мы во главе таблицы. Но Лига Европы – другой турнир, и наш соперник очень серьезный, с большим потенциалом.