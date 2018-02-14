Люсьен Фавр: "Первое место "Локомотива" в чемпионате России неслучайно"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что он имеет представление о составе железнодорожников. Специалист отметил, что в большинстве товарищеских игр Юрий Семин использовал одинаковое сочитание игроков.

- У "Локомотива" был длинный перерыв, но команда провела восемь товарищеских матчей и использовала 14 игроков, - цитирует пресс-служба "Ниццы" Фавра. - Было два или три изменения в составе, так что по большей мере у них сформированный состав. Хотя они дважды меняли всю команду в перерыве. Эт о были неофициальные матчи, но они хорошо подготовились.

Первое место "Локомотива" в чемпионате России неслучайно. У них крепкая команда, которая умеет играть при ограниченном пространстве. Они могут действовать и на контратаках. У них подобралась атлетичная команда, которая хорошо перемещается. Но у них есть слабые места, как и у всех.

В их составе выделил бы Фарфана, который выступал за "Шальке". Сильны Миранчуки, Фернандеш, который играет на левом фланге, много атакует. Они играют по схеме 4-3-3, 4-4-2 или 4-2-3-1. Пейчинович и Кверквелия образуют хорошую связку в центре обороны.

Матч "Ницца" – "Локомотив" пройдет 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.