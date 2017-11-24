Люсьен Фавр: "Ницце" потребуется время, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после победы над "Зюлте-Варегем" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (3:1) отметил, что его команде еще нужно время, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона. Тем не менее, он рад, что "орлята" вошли в число 32 лучших команд турнира и сыграют в плей-офф.

- Выход в плей-офф Лиги Европы - большое облегчение для всех, - цитирует L'Equipe Фавра. - Есть еще отличные команды, такие как "Милан" или "Арсенал". "Ницца" - в группе из 32 лучших команд турнира. Нам потребуется время, чтобы вернуться к уровню прошлого сезона. Но мы понемногу меняемся. Это требует энергии. Тем не менее, мы не должны искать оправдания.