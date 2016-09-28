Люсьен Фавр: "Ницце" надо набираться международного опыта"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда еще не имеет большого международного опыта, что может сказаться на результате.

– Какие сильные стороны игры у "Ниццы"?

– Я думаю, Шалимов очень хорошо знает наши сильные и слабые стороны. Но "Ницца" только начинает входить в иерархию европейского футбола. Мы хотим развиваться на более высоком уровне, показывать хорошую игру. Мы готовы использовать молодые таланты как из Франции, так и из других стран. Сейчас у нас строится Центр подготовки футболистов, в нем также могут тренироваться игроки основы. Наша основная задача – прогрессировать и в будущем представлять из себя нечто большее.

– Есть ли у вас цель набрать определенное количество очков?

– Тут ничего нельзя предусмотреть, не знаем точно, что будет в этих матчах. Мы можем попытаться грамотно сыграть, сделать все от нас зависящее. А что касается набранных или ненабранных очков, тут сложно что-то прогнозировать. (Екатерина ПОТАПОВА)