19:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Люсьен Фавр: "Ницце" надо набираться международного опыта"

0
0
0

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда еще не имеет большого международного опыта, что может сказаться на результате.

– Какие сильные стороны игры у "Ниццы"?

– Я думаю, Шалимов очень хорошо знает наши сильные и слабые стороны. Но "Ницца" только начинает входить в иерархию европейского футбола. Мы хотим развиваться на более высоком уровне, показывать хорошую игру. Мы готовы использовать молодые таланты как из Франции, так и из других стран. Сейчас у нас строится Центр подготовки футболистов, в нем также могут тренироваться игроки основы. Наша основная задача – прогрессировать и в будущем представлять из себя нечто большее.

– Есть ли у вас цель набрать определенное количество очков?

– Тут ничего нельзя предусмотреть, не знаем точно, что будет в этих матчах. Мы можем попытаться грамотно сыграть, сделать все от нас зависящее. А что касается набранных или ненабранных очков, тут сложно что-то прогнозировать. (Екатерина ПОТАПОВА)

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ