09:53 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Люсьен Фавр: "Ницца" получила много позитивной информации, несмотря на вылет из Лиги Европы"

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Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после поражения от "Шальке" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2) отметил, что его команда еще только строится. Также он не стал забегать вперед и говорить, будут ли "орлята" играть в еврокубках в следующем году.

- Мы ожидали, что Лига Европы сложится для "Ниццы" немного иначе, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Однако в этом турнире мы не были достаточно эффективными в атаке и в обороне. Тем не менее можно отметить много позитивных моментов для будущего. Что будет в следующем сезоне? Посмотрим. Мы не должны забегать вперед. Необходимо держать головы высоко. Не забывайте, что летом было много изменений в команде. Клуб находится на стадии строительства.

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