Люсьен Фавр: "Ницца" была недостаточно быстра в матче с "Зальцбургом"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после поражения от "Зальцбурга" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2) отметил, что его команде не хватает интесивности. Он не считает вчерашнее поражение тревожным звонком.

- Не сказал бы, что я удивлен результатом, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Это еврокубки, а "Зальцбург" является командой, которая в начале сезона проиграла в Загребе в квалификации Лиги чемпионов. "Ницце" необходимо повысить уровень игры в физическом и техническом плане, нам не хватило скорости сегодня. Моя команда была недостаточна быстра. У нас есть много работы. Считаю ли я это поражение тревожным звонком? Нет. "Ницце" нужно продолжать прогрессировать с точки зрения интенсивности, чтобы быть в состоянии справляться с матчами еврокубков. Футбол - это не только техника работы с мячом. Также отмечу, что соперник сегодня был очень хорош.