Люсьен Фавр: "Не могу сказать, что пенальти в ворота "Ниццы" стал поворотным моментом в игре"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" (2:3) отметил, что команда допустила слишком много ошибок. По словам наставника, пенальти в ворота французов нельзя назвать ключевым моментов встречи.

- У нас получилась хорошая первая половина, - заявил Фавр. - Счет мог стать 3:0 или 4:0, но мы не использовали свои возможности. Пенальти за минуту до перерыва - это сложный момент. Про выход в следующий раунд я пока не задумывался. Перед этим у нас будет игра в чемпионате.

Пенальти в наши ворота - это наша ошибка. Мы не должны были подпускать соперника к собственной штрафной. "Локомотив" очень силен на небольших пространствах, они играют очень быстро. Необходимо было сохранять спокойствие. Не могу сказать, что пенальти - поворотный момент в игре. Мы заработали удаление, сделали слишком много ошибок и дорого заплатили за это. Но таков закон футбола.