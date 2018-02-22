Люсьен Фавр: "Кого из игроков "Локо" взял бы в "Ниццу"? Их несколько"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" сказал, что погода никак не повлияла на его игроков. Во время игры в Москве было минус 14 градусов.
Французская команда по сумме двух матчей проиграла российской (2:3 - дома, 0:1 - на выезде) и завершила выступление в еврокубках в этом сезоне.
- Холодная погода как-то повлияла на игроков?
- Абсолютно нет.
- Сравните "Локомотив" с ведущими клубами чемпионата Франции.
- Команда располагает Фернандешем, который владеет обоими ногами, сильными Миранчуками, Ари, Фарфаном. "Локомотив" хорош в контратаке, силен в защите. Но даже с такой командой мы смогли создать многоженство моментов.
- Кого бы из них взяли в свою команду?
- Честно, не знаю. Есть несколько, но не буду называть фамилии.
- Балотелли мог сотворить чудо в Москве, но ему не повезло?
-Да, действительно. Он нанес хороший удар, попал в перекладину. Еще на пять сантиметров ниже, и был бы гол, вратарь только провожал мяч глазами. Но ему сегодня немного не повезло. (Павел ГУРЕВИЧ)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в 15.00 по московскому времени.
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Локомотив М (футбол)
- Марио Балотелли
- Ницца
- Джефферсон Фарфан
- Лига Европы
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Антон Миранчук
- Люсьен Фавр
sars882
многоженство? ок
22:44 22 февраля
Nur1974
Везет сильнейшим
21:57 22 февраля