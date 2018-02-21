Люсьен Фавр: "Фернандеш показал себя прекрасным футболистом, но есть Миранчуки, Фарфан и Ари"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что пока не представляет, какая будет система обороны у его команды. Специалист также добавил, что у железнодорожников много достоинств.

– В связи с дисквалификацией защитника Расина Коли команде придется перестраивать оборону. Готовы к этому?

– Пока у нас было очень мало времени. Мы провели только одну тренировку после последнего матча, и будем думать об этом вечером. Пока не представляю, какой будет наша система в обороне.

– Героем первого матча стал Фернандеш. Как его сдержать?

– Он показал себя как прекрасный футболист, который умеет действовать обеими ногами, обладает хорошо поставленным ударом, делает передачи между линиями. Но это не единственная угроза. Есть Миранчуки, Фарфан, Ари.

– Кто особенно впечатлил в первом матче?

– У "Локомотива" много достоинств. Футболисты умеют играть на небольшом пространстве, используют стенки. У них хорошее взаимопонимание и они умеют проводить контратаки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" – "Ницца" состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.